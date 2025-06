मुंबई से सूरत तक कई इलाकों में बारिश का कहर, घरों और दुकानों में भरा पानी, अलर्ट जारी

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुंबई, रायगढ़ और सूरत जैसे क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से लोग परेशान हैं। कई स्थानों पर सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वे नदी या तालाब जैसी दिख रही हैं।



मुंबई में समुद्र का रौद्र रूप और हाई टाइड अलर्ट

मुंबई में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया है। समंदर के किनारों पर जाने से मना किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।



सूरत के निचले इलाकों में भारी जलभराव

गुजरात के सूरत शहर में बारिश की वजह से पूना पर्वत गाम, वराछा, कपोदरा, कटारगाम और वेद रोड जैसे निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। आशापुरी मंदिर के पास तो हालत और भी खराब हैं।



#WATCH | Gujarat | As Saniya Hemad village, located in Surat district, battles a flood situation, a temple in the town is submerged in flood water following heavy rain pic.twitter.com/BWq4AHpuj7 — ANI (@ANI) June 24, 2025