दिल्ली-एनसीआर में राहत: कड़ाके की ठंड ने प्रदूषण पर लगाया ब्रेक, 200 के करीब पहुंचा AQI

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां एक ओर बर्फीली हवाओं और शीतलहर (Cold Wave) ने ठिठुरन बढ़ा दी है वहीं दूसरी ओर इसी मौसम ने राजधानी की जहरीली हवा से बड़ी राहत दिलाई है। पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण दिल्ली की आबोहवा में काफी सुधार हुआ है। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कुछ समय पहले 800 के खतरनाक स्तर को पार कर गया था वह अब गिरकर 200-250 के बीच आ गया है।
हवा की सेहत में सुधार: आंकड़ों की जुबानी
विशेषज्ञों के मुताबिक वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों (PM 2.5 और PM 10) के स्तर में भारी गिरावट आई है। तेज हवाओं ने प्रदूषण की मोटी चादर को हटा दिया है जिससे दृश्यता (Visibility) में भी सुधार हुआ है।
प्रमुख शहरों का ताजा AQI:
दिल्ली के विभिन्न इलाकों का हाल
सोमवार सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी के करीब पहुंच गई है जबकि कुछ इलाकों में अभी भी खराब श्रेणी बनी हुई है।
|इलाका
|AQI स्तर
|स्थिति
|IGI एयरपोर्ट
|153
|मध्यम
|लोधी रोड
|182
|मध्यम
|बवाना
|195
|मध्यम
|नेहरू नगर
|328
|बहुत खराब
|वजीरपुर
|308
|बहुत खराब
प्रदूषण घटने का मुख्य कारण
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों से आ रही तेज और ठंडी हवाओं ने दिल्ली के ऊपर जमा प्रदूषकों (Pollutants) को तितर-बितर कर दिया है। हवा में नमी कम होने और विंड स्पीड बढ़ने से पीएम 2.5 जैसे घातक कण जमीन के पास टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि नेहरू नगर और जहांगीरपुरी जैसे 'हॉटस्पॉट' इलाकों में स्थानीय कारणों से अभी भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है।