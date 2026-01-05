दिल्ली-एनसीआर में राहत: कड़ाके की ठंड ने प्रदूषण पर लगाया ब्रेक, 200 के करीब पहुंचा AQI

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 05 Jan, 2026 09:00 AM

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां एक ओर बर्फीली हवाओं और शीतलहर (Cold Wave) ने ठिठुरन बढ़ा दी है वहीं दूसरी ओर इसी मौसम ने राजधानी की जहरीली हवा से बड़ी राहत दिलाई है। पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण दिल्ली की आबोहवा में काफी सुधार हुआ है। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कुछ समय पहले 800 के खतरनाक स्तर को पार कर गया था वह अब गिरकर 200-250 के बीच आ गया है।

हवा की सेहत में सुधार: आंकड़ों की जुबानी

विशेषज्ञों के मुताबिक वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों (PM 2.5 और PM 10) के स्तर में भारी गिरावट आई है। तेज हवाओं ने प्रदूषण की मोटी चादर को हटा दिया है जिससे दृश्यता (Visibility) में भी सुधार हुआ है।

प्रमुख शहरों का ताजा AQI:

दिल्ली (औसत): 269

गुरुग्राम: 196 (काफी बेहतर स्थिति)

नोएडा: 204

फरीदाबाद: 194

गाजियाबाद: 208

दिल्ली के विभिन्न इलाकों का हाल

सोमवार सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी के करीब पहुंच गई है जबकि कुछ इलाकों में अभी भी खराब श्रेणी बनी हुई है।

इलाका AQI स्तर स्थिति IGI एयरपोर्ट 153 मध्यम लोधी रोड 182 मध्यम बवाना 195 मध्यम नेहरू नगर 328 बहुत खराब वजीरपुर 308 बहुत खराब

प्रदूषण घटने का मुख्य कारण

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों से आ रही तेज और ठंडी हवाओं ने दिल्ली के ऊपर जमा प्रदूषकों (Pollutants) को तितर-बितर कर दिया है। हवा में नमी कम होने और विंड स्पीड बढ़ने से पीएम 2.5 जैसे घातक कण जमीन के पास टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि नेहरू नगर और जहांगीरपुरी जैसे 'हॉटस्पॉट' इलाकों में स्थानीय कारणों से अभी भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है।