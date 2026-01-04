School Closed: सभी स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे, बढ़ती ठंड को देखते प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Parveen Kumar,Updated: 04 Jan, 2026 11:33 PM
नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शीतलहर और गिरते तापमान के कारण पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए तीन दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा।
प्रशासन के मुताबिक, सुबह और रात के समय ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे छोटे बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।
हालांकि, नौवीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों की कक्षाओं को लेकर स्कूल अपने स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है, ऐसे में प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।