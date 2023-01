नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने बीजापुर में मिली 25 किग्रा IED को किया डिफ्यूज

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा बिछाई गई आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार नेलसनार-मिरतुर-गंगालूर मुख्यमार्ग पर बेचापाल-ऐटेपाल के मध्य मुण्डा तालाब के पास सड़क के बीचो-बीच 25 किग्रा का आईईडी बरामद किया गया।

25kg IED was recovered from Nelsnar-Mirtur-Gangloor main road by a Bomb Disposal squad (BDS) team. The IED was planted by Maoists in the middle of the road aiming to damage a large vehicle. The recovered IED was attached to a command system: Chhattisgarh Police pic.twitter.com/DEkLPVdtit — ANI (@ANI) January 7, 2023