पीडीए समुदाय के वोट हटाने की कोई भी साजिश सफल न हो: अखिलेश यादव

नेशनल डेस्क: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को प्रत्येक मतदाता व ‘पीडीए प्रहरी' से सतर्क रहने अपील की और यह सुनिश्चित करने को कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हटाने की कोई भी साजिश सफल न हो। यादव ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ‘पीडीए प्रहरियों' की कोशिशों के बावजूद समुदाय के करोड़ों वोट पहले ही हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हर मतदाता और हर एक ‘पीडीए प्रहरी' से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें।

‘पीडीए प्रहरी' के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गये हैं।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और ‘एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए' के अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है, हर एक वोट बचाना है। सपा नेता ने कहा, “हर मतदाता को याद दिलाइए कि मतदाता सूची में आपके नाम का महत्व क्या है। आने वाले दिनों में मतदाता सूची में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार कोई ऐसा काला कानून न ले आए, जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर आपसे सबूत मांगे जाएं और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ऐसा कानून बना सकती है, जिससे आपके सारे अधिकार, धन-दौलत, सोना-चांदी, जमा-पूंजी, जमीन-जायदाद सब छीन लिए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “जो भाजपा सरकार निर्विरोध चुनाव लड़वाने का खेल, खेल सकती है, वे चुनाव में नाम काटने के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि चुनाव जीतकर सरकार बनाना और फिर भ्रष्टाचार करना तथा जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करना ही भाजपा और उनके संगी-साथियों की गुप्त मंशा है।” यादव ने मतदाताओं से चौकन्ना रहने की अपील की और सजग होकर मतदाता सूची का हिस्सा बनने को कहा।