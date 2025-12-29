दिल्ली में घना कोहरे का कहर! कई फ्लाइटें देर से उड़ीं, 100 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट, यहां देखें पूरी लिस्ट

सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह करीब 9:40 बजे तक हालात ऐसे रहे कि धूप नजर नहीं आई और विजिबिलिटी बेहद खराब बनी रही। घने कोहरे और जहरीली धुंध के कारण हवाई और रेल यातायात दोनों पर...

नेशनल डेस्क: सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह करीब 9:40 बजे तक हालात ऐसे रहे कि धूप नजर नहीं आई और विजिबिलिटी बेहद खराब बनी रही। घने कोहरे और जहरीली धुंध के कारण हवाई और रेल यातायात दोनों पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, देश की अलग-अलग जगहों से दिल्ली आने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। इनमें कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं, जो 10-10 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा, कुछ ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है।



फ्लाइट्स पर असर, यात्रियों को परेशानी

खराब विजिबिलिटी की वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के चलते फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरलाइंस के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें, एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचें और अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं।





जहरीली धुंध से बिगड़ी हवा की हालत

दिल्ली में घने कोहरे के साथ-साथ प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शहर के ऊपर जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 459 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।





100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, प्रीमियम ट्रेनें भी प्रभावित

कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें 10 घंटे से ज्यादा लेट बताई जा रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया गया है। देरी से चलने वाली ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।







कहां से मिलेगी ट्रेन की जानकारी

लेट या डायवर्ट की गई ट्रेनों की ताजा जानकारी के लिए यात्री रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट या ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें।