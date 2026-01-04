नई दिल्ली में सनसनी: होटल की बिल्डिंग से कूदकर शख्स ने की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप

Edited By Mansa Devi,Updated: 04 Jan, 2026 02:47 PM
नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित मशहूर ली मेरिडियन होटल में सोमवार को एक दुखद घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार, होटल की ऊंची बिल्डिंग से एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की खबर मिलते ही होटल में और आसपास के इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया।
पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान नहीं कर पाई है। जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि व्यक्ति होटल का मेहमान था या किसी अन्य कारण से वहां मौजूद था।
होटल में अफरातफरी
होटल स्टाफ और वहां मौजूद अन्य लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। घटना के समय होटल परिसर में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन शख्स के कूदने से कर्मचारियों और मेहमानों में दहशत फैल गई।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। इस घटना ने राजधानी के पॉश इलाके में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।