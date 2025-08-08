Secrets of Airhostess: फ्लाइट की चाय-कॉफी क्यों नहीं पीतीं एयरहोस्टेस, पानी से भी रखती हैं दूरी, वजह जान उड़ जाएंगे होश

Main Menu

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Aug, 2025 03:43 PM

अगली बार जब आप हवाई जहाज में सफर करें और एयर होस्टेस आपको चाय या कॉफी दे तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। एक विदेशी एयरलाइन की क्रू मेंबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिएरा मिस्ट ने एक वीडियो में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि फ्लाइट...

नेशनल डेस्क। अगली बार जब आप हवाई जहाज में सफर करें और एयर होस्टेस आपको चाय या कॉफी दे तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। एक विदेशी एयरलाइन की क्रू मेंबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिएरा मिस्ट ने एक वीडियो में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि फ्लाइट अटेंडेंट खुद प्लेन में मिलने वाली चाय या कॉफी नहीं पीते हैं और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

गंदे पानी के टैंक हैं वजह

सिएरा मिस्ट के अनुसार प्लेन की चाय-कॉफी न पीने का सबसे बड़ा कारण वह जगह है जहां पानी स्टोर किया जाता है। फ्लाइट में यात्रियों के लिए चाय और कॉफी जिस पानी से बनती है वह प्लेन के वॉटर टैंक में जमा होता है। सिएरा ने दावा किया है कि इन वॉटर टैंकों की सफाई सालों साल नहीं होती है जिस वजह से पानी पीने योग्य नहीं होता।

यह भी पढ़ें: Delhi Crime: दिल्ली के कौन से इलाके हैं सबसे खतरनाक? जानें कहां होते हैं सबसे ज्यादा मर्डर और क्राइम?

उनके मुताबिक एयरलाइन कंपनियां भले ही पानी की क्वालिटी चेक करने का दावा करती हों लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक टैंक में कुछ मिलता नहीं तब तक वे उसकी सफाई की परवाह नहीं करते।

खुद की सेहत खराब नहीं करना चाहतीं

सिएरा ने बताया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो एयर होस्टेस अपनी सेहत को खतरे में डालकर इस गंदे पानी से बनी चाय-कॉफी नहीं पीतीं। इस खुलासे के बाद सिएरा का वीडियो काफी वायरल हुआ है जिस पर 1.22 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं।

Latest Videos

