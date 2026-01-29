Condom का झंझट खत्म! अब न खानी पड़ेगी दवा, न सहना होगा दर्द, एक बार लगवा लीजिए यह 1 चीज फिर सालों तक रहें टेंशन फ्री

Main Menu

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 01:26 PM

a matchstick like magic stick will prevent pregnancy for 3 years

फैमिली प्लानिंग और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विज्ञान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अब तक अनचाहे गर्भ से बचने के लिए महिलाओं के पास कंडोम, कड़वी गोलियां (Pills) या दर्दनाक IUD (जैसे कॉपर-टी) जैसे ही विकल्प थे जिनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते थे लेकिन अब...

इसे मेडिकल भाषा में सबडर्मल इम्प्लांट कहा जाता है। यह देखने में बिल्कुल माचिस की तीली जैसा छोटा और लचीला होता है। अब तक के ज्यादातर गर्भनिरोधक शरीर के अंदरूनी हिस्सों (Uterus) में फिट किए जाते थे लेकिन इसे आपकी बांह (Arm) की स्किन के नीचे कोहनी के पास डाला जाता है। एक बार इसे लगवाने के बाद महिला 3 साल तक निश्चिंत रह सकती है।

PunjabKesari

क्या है Subdermal Implant?

इसे मेडिकल भाषा में सबडर्मल इम्प्लांट कहा जाता है। यह देखने में बिल्कुल माचिस की तीली जैसा छोटा और लचीला होता है। अब तक के ज्यादातर गर्भनिरोधक शरीर के अंदरूनी हिस्सों (Uterus) में फिट किए जाते थे लेकिन इसे आपकी बांह (Arm) की स्किन के नीचे कोहनी के पास डाला जाता है। एक बार इसे लगवाने के बाद महिला 3 साल तक निश्चिंत रह सकती है।

PunjabKesari

यह काम कैसे करता है?

स्किन के नीचे फिट होने के बाद यह इम्प्लांट धीरे-धीरे शरीर में प्रोजेस्टिन (Progestin) नामक हार्मोन रिलीज करता है। यह दो स्तरों पर सुरक्षा देता है:

  1. यह शरीर में अंडे बनने की प्रक्रिया (Ovulation) को रोकता है।

  2. यह गर्भाशय के द्वार पर म्यूकस को गाढ़ा कर देता है जिससे स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाते।

PunjabKesari

पुराने तरीकों से क्यों है बेहतर?

फीचर्स सबडर्मल इम्प्लांट पिल्स या कॉपर-टी (IUD)
सुविधा एक बार लगवाएं 3 साल तक याद रखने की जरूरत नहीं। रोज दवा याद रखना या हर कुछ समय में जांच जरूरी।
इंफेक्शन का खतरा इसे यूट्रस में नहीं डाला जाता इसलिए इंफेक्शन का डर नहीं। पेल्विक इंफेक्शन या शारीरिक परेशानी की संभावना।
फर्टिलिटी निकालने के कुछ ही दिनों में आप दोबारा गर्भधारण कर सकती हैं। रिकवरी में समय लग सकता है।
प्रक्रिया मामूली प्रक्रिया, कोई बड़ा चीरा या टांका नहीं। कई बार दर्दनाक और जटिल प्रक्रिया।

PunjabKesari

महाराष्ट्र में कहां मिलेगी यह सुविधा?

भारत सरकार ने इसे नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के छह जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा उपलब्ध है। आने वाले समय में मुंबई, पुणे और अन्य बड़े शहरों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक भी इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी।

महत्वपूर्ण चेतावनी

इसे डालने के लिए एक बहुत छोटी सर्जिकल प्रक्रिया की जरूरत होती है जिसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इसलिए इसे हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही लगवाना चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के इसे खुद से या किसी नीम-हकीम से लगवाने की गलती न करें।

