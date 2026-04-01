फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा सबिता कलवार की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज

अभिनेत्री सबिता कलवार को हाल ही में एक बड़ी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। वे विज्ञापनों, सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण अभियानों में सक्रिय रही हैं और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं। हाल के दिनों में उनकी सामाजिक व दिल्ली में...

- कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, सामाजिक सक्रियता और दिल्ली में नेताओं से मुलाकातों ने बढ़ाई हलचल

- अमिताभ बच्चन जैसे वरिष्ठ अभिनेता के साथ काम करने का अवसर भी मिल चुका है

- सबिता लगातार राजधानी में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं

नई दिल्ली। मनोरंजन जगत की उभरती और प्रभावशाली अभिनेत्री सबिता कलवार इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरती नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्हें एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने अपना आइकॉनिक फेस और ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। एक साल के इस अनुबंध के तहत सबिता न केवल कंपनी के प्रचार अभियानों का चेहरा होंगी, बल्कि उसकी सामाजिक पहलों में भी सक्रिय भूमिका निभाती दिखाई देंगी। इस मौके पर समूह के चेयरमैन विजय राम रतन जी ने उनका औपचारिक स्वागत भी किया।

सबिता कलवार ने अपने करियर में धीरे धीरे एक मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कई विज्ञापनों, टीवी प्रोजेक्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खास बात यह है कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे वरिष्ठ अभिनेता के साथ काम करने का अवसर भी मिल चुका है, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। इसके अलावा वे कई सामाजिक अभियानों और महिला केंद्रित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं, जहां उनके काम को सराहा गया।

सूत्रों के मुताबिक, इस ब्रांड एंबेसडरशिप के लिए सबिता को सालाना लगभग पचास लाख रुपये के पारिश्रमिक की पेशकश की गई है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में इसे एक मजबूत और प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का संकेत देता है।

पिछले कुछ महीनों में सबिता की गतिविधियों में स्पष्ट बदलाव देखा गया है। वे लगातार धार्मिक आयोजनों, मंदिर दर्शन और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रही हैं। गरीबों के बीच सहायता वितरण, महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर लोगों से सीधा संवाद उनकी नई पहचान बनती जा रही है।

सबसे दिलचस्प पहलू उनकी दिल्ली में बढ़ती सक्रियता है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, सबिता लगातार राजधानी में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इन बैठकों की आधिकारिक पुष्टि भले ही न हुई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की रणनीतिक सक्रियता अक्सर किसी बड़े राजनीतिक कदम की ओर इशारा करती है। पहले समाज के बीच मजबूत पकड़ बनाना, फिर प्रभावशाली लोगों से संपर्क और अंततः राजनीति में प्रवेश यह एक जाना पहचाना रास्ता है, जिसे पहले भी कई नामी हस्तियां अपना चुकी हैं।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इसे उनके नए कॉर्पोरेट रोल के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना स्वाभाविक है और इसे सीधे राजनीति से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है। इन तमाम अटकलों के बीच सबिता कलवार की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने न तो राजनीति में आने की संभावना से इनकार किया है और न ही इन चर्चाओं पर कोई स्पष्ट बयान दिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सबिता कलवार का यह नया सफर केवल कॉर्पोरेट और सामाजिक जिम्मेदारियों तक सीमित रहेगा, या फिर वे जल्द ही राजनीतिक मंच पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। फिलहाल, उनके हर कदम पर लोगों की नजर है और हर गतिविधि एक नए संकेत के रूप में देखी जा रही है।