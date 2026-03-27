Palghar: ढोंगी बाबा ने महिला को लॉज में ले जाकर बनाए संबंध, तस्वीरें भी खींची...

महाराष्ट्र में खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में पालघर जिले के एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नासिक में मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में पालघर जिले के एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नासिक में मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी और स्वयंभू बाबा अशोक खरात की हालिया गिरफ्तारी के बाद 35 वर्षीय महिला ने आरोपी (40) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटाया।

पुलिस के अनुसार, पुणे की रहने वाली महिला पहली बार 2023 में फेसबुक के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी। अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से कहा, '' उस साल (2023) दिसंबर में आरोपी महिला से मिलने पुणे गया था।उसने कथित तौर पर यह दावा किया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और वह उसकी 'पार्वती' है।''



शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि व्यक्ति उसे पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया और उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने कथित तौर पर महिला की तस्वीरें भी ले लीं।

महिला के अनुसार, आरोपी का पालघर जिले में एक सामाजिक संगठन है और उसने तस्वीरों के जरिए उसे 'ब्लैकमेल' किया और पिछले साल मई में फिर से उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। माणिकपुर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक हीरालाल जाधव ने बताया कि महिला ने नासिक के ''कैप्टन'' खरात मामले से साहस मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई ।



उन्होंने कहा कि प्राथमिक अपराध कथित तौर पर पुणे में हुआ था इसलिए मामले को पुणे के हडपसर थाने स्थानांतरित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरह बहला-फुसलाकर कई अन्य महिलाओं का भी यौन शोषण किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।