योग सिखाते-सिखाते महिला से बनाने लगा शारिरिक संबंध, आपत्तिजनक क्लिप्स के जरिए 3 साल तक किया टॉर्चर और आखिरकार...

शांति और स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाने वाला एक योग शिक्षक जब खुद ही अपराधी बन जाए, तो समाज के लिए इससे डरावनी बात और क्या हो सकती है। गुरुग्राम से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां सेहत सुधारने के नाम पर एक शिक्षक ने न केवल महिला के भरोसे का...

नेशनल डेस्क: शांति और स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाने वाला एक योग शिक्षक जब खुद ही अपराधी बन जाए, तो समाज के लिए इससे डरावनी बात और क्या हो सकती है। गुरुग्राम से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां सेहत सुधारने के नाम पर एक शिक्षक ने न केवल महिला के भरोसे का कत्ल किया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस 'ब्लैकमेलिंग जोड़ी' की महिला साथी को रंगे हाथों दबोच लिया है, जबकि मुख्य आरोपी शिक्षक अब भी कानून की गिरफ्त से दूर है।

साजिश का वह काला पन्ना

इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। पीड़ित महिला अपनी फिटनेस के लिए राकेश शर्मा नाम के एक योग ट्रेनर के संपर्क में आई। धीरे-धीरे अभ्यास के दौरान राकेश ने महिला का विश्वास जीता और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। इसी करीबी का फायदा उठाकर आरोपी ने कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीरें चुपके से रिकॉर्ड कर लीं। उस वक्त महिला को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह अपना मार्गदर्शक समझ रही है, वह उसके भविष्य की तबाही का सामान जुटा रहा है।

सालों तक चलता रहा वसूली का खेल

आरोपी राकेश ने साल 2023 में अपना असली चेहरा दिखाया और उन तस्वीरों के दम पर महिला को डराना शुरू कर दिया। बदनामी के डर से घबराई महिला ने उस वक्त 3 लाख रुपये देकर अपनी जान छुड़ानी चाही, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। राकेश के साथ उसकी पत्नी नीतू शर्मा भी इस काली करतूत में बराबर की हिस्सेदार बन गई। इस साल मार्च में इन दोनों ने महिला पर दबाव बढ़ाते हुए 15 लाख रुपये की भारी-भरकम मांग रख दी और धमकी दी कि पैसे न मिलने पर वे सारा डेटा सार्वजनिक कर देंगे।

पार्क में बिछाया गया पुलिस का जाल

रोज-रोज की धमकियों से तंग आकर आखिरकार महिला ने हिम्मत जुटाई और पालम विहार थाने में अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक रणनीति तैयार की। 21 मार्च को जब आरोपी पक्ष पालम विहार के देवी लाल पार्क में पैसे वसूलने पहुंचा, तो वहां सादे कपड़ों में पुलिस पहले से मौजूद थी। जैसे ही नीतू शर्मा ने महिला से 1 लाख रुपये की पहली किस्त पकड़ी, पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।

फरार आरोपी की तलाश जारी

पकड़ी गई नीतू शर्मा को अदालत ने जेल भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि, मुख्य साजिशकर्ता राकेश शर्मा अब भी पुलिस की रेडार से बाहर है। पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है और अधिकारियों का दावा है कि वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। प्रशासन ने इस घटना के जरिए आम जनता को संदेश दिया है कि किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार होने पर चुप न रहें, क्योंकि आपकी एक शिकायत ऐसे अपराधियों के हौसले पस्त कर सकती है।



