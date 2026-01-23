मदुरंतकम में रैली को संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोले- तमिलनाडु, DMK के कुशासन से आजादी चाहता है

Edited By Radhika,Updated: 23 Jan, 2026 04:49 PM
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरंतकम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी DMK पर सीधा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तमिलनाडु की जनता अब मौजूदा सरकार के 'कुशासन' से तंग आ चुकी है और बदलाव के लिए तैयार है।