Union Budget 2026: क्या रविवार को ही आएगा बजट? सरकार ने तारीख पर दिया बड़ा अपडेट

09 Jan, 2026 07:06 PM

the government has given a major on the date of union budget 2026

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चल रही अटकलों पर सरकार ने विराम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि बजट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही 1 फरवरी, रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जबकि 29 जनवरी...

नेशनल डेस्क : जैसे-जैसे जनवरी का महीना आगे बढ़ रहा है, देशभर में केंद्रीय बजट को लेकर उत्सुकता तेज होती जा रही है। आम जनता, उद्योग जगत और निवेशकों की नजरें बजट की तारीख और घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा रही है।

रविवार होने से बढ़ी थी चर्चा

इस बार बजट की तारीख इसलिए चर्चा में रही, क्योंकि 1 फरवरी 2026 रविवार को पड़ रहा है। इसी वजह से बजट को किसी और दिन पेश किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे।

सरकार ने किया स्थिति साफ

केंद्र सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि केंद्रीय बजट 2026 तय कार्यक्रम के अनुसार ही 1 फरवरी, रविवार को पेश किया जाएगा। तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसके बाद 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। अंत में 1 फरवरी को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2026 संसद में रखेंगी।

वित्त मंत्री का ऐतिहासिक नौवां बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना नौवां बजट पेश करेंगी। अब तक वह दो अंतरिम और छह पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। इस बजट के साथ ही वह पी. चिदंबरम के नौ बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। यह हाल के वर्षों में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा।

