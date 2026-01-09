Heavy Rain Alert: पूरे 2 दिन तक होगी भयंकर बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

इस साल मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश जारी है। IMD ने 10 और 11 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत...

नेशनल डेस्क : इस साल मानसून पूरे देश में काफी अच्छा रहा और कई राज्यों में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून खत्म होने के बाद माना जा रहा था कि अब बारिश थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई इलाकों में अब भी बादल बरस रहे हैं। वहीं, कुछ राज्यों में ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2025 में हुई भारी बारिश के बाद 2026 में भी अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में अगले दो दिन यानि 10 और 11 जनवरी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई थी और मानसून के बाद भी रुक-रुककर बारिश होती रही है। राज्य में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 जनवरी को हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं।

केरल में बारिश का दौर जारी

केरल में मानसून की शुरुआत के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई थी, जो अब तक थमी नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 और 11 जनवरी को राज्य में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और कर्नाटक में 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में भी इन दो दिनों के दौरान रुक-रुककर बारिश होने के संकेत हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखें और जरूरत न हो तो खराब मौसम के दौरान बाहर निकलने से बचें।