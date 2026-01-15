'सरकार घबरा रही है...', सुखबीर बादल का मान सरकार पर बड़ा हमला

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जालंधर के मशहूर मीडिया हाउस 'हिंद समाचार ग्रुप' (पंजाब केसरी/जगबानी) के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे प्रैस की आजादी पर बड़ा हमला बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत...

नेशनल डेस्कः पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जालंधर के मशहूर मीडिया हाउस 'हिंद समाचार ग्रुप' (पंजाब केसरी/जगबानी) के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे प्रैस की आजादी पर बड़ा हमला बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की तुलना इमरजेंसी के दौरान की इंदिरा गांधी से की है।

When governments are rattled and the writing on the wall is clearly visible to them, the first institutions that come under attack are the free media and opposition parties that stand for the people.



After targeting @Akali_Dal_ leaders and workers, CM @BhagwantMann and the… pic.twitter.com/cFJwC2Hghj — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 15, 2026

शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मान सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब सरकारें घबरा जाती हैं और उन्हें अपनी हार साफ दिखने लगती है, तो वे सबसे पहले इंडिपेंडेंट मीडिया और विपक्षी पार्टियों को टारगेट करती हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल के वर्करों को टारगेट करने के बाद अब भगवंत मान सरकार ने हिंद समाचार ग्रुप के खिलाफ रेड और डराने-धमकाने के तरीके शुरू कर दिए हैं।



अकाली दल ने चेतावनी दी है कि भगवंत मान ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह भूल रहे हैं कि तब भी हिंद समाचार ग्रुप और चोपड़ा परिवार के इरादों को कोई नहीं तोड़ पाया था। यह मीडिया हाउस अपने एथिक्स और मज़बूती के गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। शिरोमणि अकाली दल ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वे हमेशा प्रैस की आज़ादी के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि यह डेमोक्रेसी का एक बहुत ज़रूरी पिलर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह लापरवाही भरा रास्ता सरकार के लिए उल्टा साबित होगा।