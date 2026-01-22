Main Menu

मजदूरों पर खौलता लोहा गिरा, फिर जिंदा जल गए 6 लोग… छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट में ब्लास्ट की दर्दनाक कहानी

22 Jan, 2026

the tragic story of the blast at the steel plant in chhattisgarh

बलौदाबाजारः छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में कम से कम छह मज़दूरों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी दीपक सोनी ने मीडिया को बताया कि यह घटना बकुलाही गांव में स्थित ‘रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड' में सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद फैक्टरी से दूर-दूर तक धुएं का गुबार उठता देखा गया। मजदूरों के शव जली हुई हालत में थे। ज्यादातर मजदूर बिहार व झारखंड के निवासी थे। 
PunjabKesari
जिलाधिकारी सोनी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भट्टी से जुड़े ‘डस्ट सेटलिंग चैंबर' (डीएससी) में ‘विस्फोट के बाद से रिसाव होने लगा। ‘डीएससी' वह जगह होती है जिसमें उच्च तापमान वाली राख पहुंचाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस रिसाव के कारण गरम राख कर्मचारियों पर गिर गई जिससे छह कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य झुलस गए। 
PunjabKesari
अधिकारी ने बताया कि घायलों को उन्नत उपचार के लिए बिलासपुर स्थित ‘छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (सिम्स) में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद है और एहतियात के तौर पर क्षेत्र को सील कर दिया गया। घटना की जांच के लिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जांच टीम बनाई गई है, जिसमें उद्योग, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 
PunjabKesari
जिलाधिकारी ने बताया कि संयंत्र प्रबंधन के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, जबकि श्रम विभाग के अधिकारी गांव पहुंच गए हैं ताकि पीड़ितों के परिवारों को नियमों के अनुसार मुआवजा मिल सके। जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि बचाव कार्य अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘सुबह की पाली में 50 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। सभी कर्मचारियों की एक-एक करके जांच की जा रही है। कुछ कर्मचारी घटना के बाद फैक्टरी से चले गए हैं और उनसे संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं।'' 
PunjabKesari
गुप्ता ने कहा कि बचाव दल राख और मलबा हटाने में जुटा हुआ है, जबकि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन कर्मचारियों में अधकतर बिहार और झारखंड के थे और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘बलौदाबाजार के बकुलाही स्थित स्पंज आयरन फैक्टरी में हुए भयावह विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस हादसे में छह श्रमिकों की असमय मृत्यु हो गई, जबकि पांच घायलों को बिलासपुर उच्च स्तरीय इलाज हेतु भेजा गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना। इस दुख की घड़ी में उनकी हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार और हादसे के कारणों की तथ्यपरक जांच के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।'' 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। '' राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर से बात की है और घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने कलेक्टर को घटना की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। 

जायसवाल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

