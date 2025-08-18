Thailand Tour: इन वजहों से बार-बार थाईलैंड जाते हैं भारतीय, जानिए क्या है वहां जाने की असली वजह?

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 18 Aug, 2025 12:57 PM
नेशनल डेस्क। हर साल लाखों भारतीय पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। यह भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन्स में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों लोग बार-बार थाईलैंड का रुख करते हैं? आइए जानते हैं उन खास वजहों को जो इस देश को इतना लोकप्रिय बनाती हैं।
थाईलैंड की लोकप्रियता के 5 मुख्य कारण:
➤ वीजा ऑन अराइवल: थाईलैंड की सबसे बड़ी खूबी है कि यहां भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। यानी आप थाईलैंड पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही वीजा ले सकते हैं जो 15 से 30 दिनों के लिए वैध होता है। इससे ट्रैवल की प्लानिंग आसान हो जाती है और कागजी झंझटों से छुटकारा मिलता है।
➤ बजट-फ्रेंडली: अगर आप कम बजट में विदेश घूमना चाहते हैं तो थाईलैंड आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहां सिर्फ 25,000 से 40,000 रुपये में आप 4-5 दिन की अच्छी ट्रिप कर सकते हैं जिसमें फ्लाइट, होटल और लोकल ट्रैवल सब शामिल है। यही वजह है कि यह जगह मिडिल क्लास और यंगस्टर्स के बीच बहुत मशहूर है।
➤ शानदार नाइटलाइफ: बैंकॉक और पटाया की नाइटलाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां के क्लब, बीच पार्टियां और लाइव म्यूजिक हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यह जगह बैचलर पार्टी, दोस्तों के साथ ट्रिप या ऑफिस के कलीग्स के साथ घूमने के लिए एकदम परफेक्ट है।
➤ शॉपिंग और स्ट्रीट फूड: थाईलैंड भारतीयों के लिए शॉपिंग का स्वर्ग है। बैंकॉक के चाटुचक मार्केट, एमबीके मॉल और पटाया के लोकल मार्केट्स में सस्ती और अच्छी शॉपिंग का मजा मिलता है। इसके अलावा यहां का स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है।
➤ बीच लाइफ और एडवेंचर: पटाया, फुकेट और क्राबी जैसे खूबसूरत बीच और यहां की एडवेंचर एक्टिविटीज भारतीयों को बहुत पसंद आती हैं। लोग यहां स्नॉर्कलिंग, एलिफेंट सफारी और वॉटर स्पोर्ट्स का जमकर लुत्फ उठाते हैं। समुद्र के किनारे सूर्यास्त देखना भी एक यादगार अनुभव होता है।