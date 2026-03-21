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आधुनिक युद्ध अब सीमाओं तक सीमित नहीं, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा: राजनाथ सिंह

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 04:35 PM

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि आधुनिक समय के युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा भी शामिल हो गई है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि आधुनिक समय के युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा भी शामिल हो गई है। उत्तराखंड स्थित सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल के हीरक जयंती (Diamond Jubilee) समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि संघर्षों के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव (Paradigm Shift) आया है। आज किसी भी देश को आर्थिक, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध के जरिए कमजोर किया जा सकता है, जिसके लिए हर नागरिक को हर समय सतर्क रहने की जरूरत है।

भावी पीढ़ी के लिए 'VUCA' का नया मंत्र

रक्षा मंत्री ने चुनौतियों से निपटने के लिए छात्रों को एक विशेष मंत्र दिया। उन्होंने पारंपरिक 'VUCA' (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता) के जवाब में छात्रों को अपना खुद का VUCA विकसित करने के लिए प्रेरित किया:

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सैनिक स्कूलों और NCC का विस्तार

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया:

  • 100 नए सैनिक स्कूल: देश भर में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

  • NCC कैडेट्स की संख्या में वृद्धि: एनसीसी की क्षमता को 17 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है।

  • नारी शक्ति का उदय: सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को उन्होंने एक 'ऐतिहासिक और क्रांतिकारी' कदम बताया, जो भविष्य में 'नारी शक्ति' की मशाल वाहक बनेंगी।

सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल की शानदार उपलब्धि

स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने इसकी उपलब्धियों को रेखांकित किया:

  • अब तक इस स्कूल ने 800 से अधिक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) को दिए हैं।

  • विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं (CDS, AFCAT आदि) के माध्यम से 2,000 से अधिक उम्मीदवार सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं।

रक्षा मंत्री ने अंत में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रही है, लेकिन इसके साथ ही युवाओं को अनुशासन के माध्यम से मानसिक मजबूती और बौद्धिक स्पष्टता विकसित करने की आवश्यकता है।

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