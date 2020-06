नई दिल्लीः टिकटॉक ने अब भारत में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत सरकार द्वारा कल रात टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐप को Google Play और App प्ले स्टोर दोनों से हटा दिया गया था। हालांकि, यह उन लोगों के फोन में काम कर रहा था, जिनके फोन में पहले से मौजूद था। लेकिन अब ऐप ने डेस्कटॉप वेबसाइट सहित सभी डिवाइस पर काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और यूजर्स को प्रतिबंध के बारे में सूचित करने के लिए ऐप के अंदर एक यूजर मैसेज दिखाया जा रहा है। टिकटॉक ऐप जो पहले से फोन में मौजूद है, उसमें एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें नेटवर्क एरर के साथ लिखा है, “प्रिय उपयोगकर्ता, हम 59 ऐप को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार ने निर्देश का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है। भारत में हमारे सभी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” ऐप अब नए अनुशंसित वीडियो लोड नहीं करता है और इसके बजाय एक नेटवर्क त्रुटि दिखाता है। ऐसा लगता है कि ब्लॉक को कंपनी द्वारा लगातार किया जा रहा है, सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए, क्योंकि Tiktok वेबसाइट पर इसी तरह के नोटिस को TikTok India Team के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। उसी सूचना को ऐप उपयोगकर्ताओं को एक धक्का अधिसूचना के रूप में भी भेजा गया था। वेबसाइट पर प्रतिबंध के उपयोगकर्ताओं को सूचित करने वाला एक संदेश है, और ध्यान दें कि डेवलपर्स इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और कार्रवाई करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहे हैं। ' लेखन के समय, ऐप और वेबसाइट दोनों पूरी तरह से डाउन हो गए थे। टिकटॉक इंडिया प्रमुख निखिल गांधी की तरफ से आज जारी बयान में कहा गया है, ‘‘हमने किसी भी भारतीय टिकटॉक यूजर की कोई भी जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीन की सरकार को नहीं दी है।'' उन्होंने कहा , ‘‘हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी पक्षों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिबंधित ऐप्स के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं की है। बता दें कि TikTok के अलावा भारत सरकार ने ShareIt, UC Browser, Shein, Club Factory, Clash of Kings, Helo, Mi Community, CamScanner, ES File Explorer, VMate, सहित अन्य चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का दावा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के पक्षपातपूर्ण हैं।

Stories You May Like