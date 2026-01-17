Main Menu

Today Weather: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत: दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, 18-19 जनवरी को कई UP में बारिश

17 Jan, 2026

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी और धुंध का सितम लगातार जारी है। शनिवार की सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरे की इतनी मोटी चादर छाई रही कि कई जगहों पर सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बहुत...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी और धुंध का सितम लगातार जारी है। शनिवार की सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरे की इतनी मोटी चादर छाई रही कि कई जगहों पर सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चेतावनी जारी की है कि आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे का यह दौर बना रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली में आज सुबह का पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि नोएडा और यूपी के अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न केवल घना कोहरा छाया रहेगा, बल्कि 18 और 19 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है।

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। कोहरे के साथ-साथ 'स्मॉग' की वजह से अलीपुर, अशोक विहार और द्वारका जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से 400 के पार पहुँच गया है, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शिमला सहित हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फ गिरने की प्रबल संभावना है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों जैसे चमोली और उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। 

