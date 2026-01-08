43 साल की फैमिली फ्रेंड महिला ने 16 साल के नाबालिग के साथ बनाए शारिरिक संबंध, रिकाॅर्ड किए आपत्तिजनक video, मां ने देखा तो उड़े होश

अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों और भरोसे को तार-तार कर दिया है। एक महिला, जिसे पीड़ित परिवार अपना करीबी मानता था, उसी ने एक किशोर के साथ ऐसी हरकत की कि अब उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।

फ्लोरिडा की पोल्क काउंटी में पुलिस ने 43 वर्षीय मैरी इबारा नामक महिला को नाबालिग के साथ यौन शोषण के संगीन आरोपों में हिरासत में लिया है। आरोपी महिला पीड़ित लड़के के परिवार की पुरानी परिचित थी, लेकिन उसने इस करीबी रिश्ते का फायदा उठाकर कानून और नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दीं।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़के की मां ने अपने बेटे का स्मार्टफोन चेक किया। मोबाइल की गैलरी में कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स मिलीं, जिन्हें देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिख रही महिला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनके परिवार की परिचित मैरी इबारा थी।

शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए: सबसे पहला आपत्तिजनक वीडियो पिछले साल 4 दिसंबर की रात का पाया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार, वीडियो में महिला का चेहरा पूरी तरह स्पष्ट है, जिससे उसकी पहचान में कोई संदेह नहीं रहा। 16 वर्षीय किशोर ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वीडियो में वह खुद है और महिला ने उसके साथ संबंध बनाए थे।

गिरफ्तारी और आरोपी का रवैया

काफी मशक्कत के बाद 5 जनवरी 2026 को पुलिस ने मैरी इबारा को धर दबोचा। हालांकि, जब जांचकर्ताओं ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपराध स्वीकार करने के बजाय चुप्पी साध ली और आगे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। फिलहाल उस पर नाबालिग के साथ अवैध यौन संबंध बनाने की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

पोल्क काउंटी के शेरिफ ग्रेडी जड ने इस मामले पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा, "यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि भरोसे का बहुत बड़ा कत्ल है। महिला को अच्छी तरह पता था कि वह एक बच्चे के साथ गलत कर रही है, फिर भी उसने अपनी हवस को प्राथमिकता दी। परिवार ने उसे अपना समझा था, लेकिन उसने बदले में उन्हें यह दर्द दिया। अब उसे अपने किए की सख्त सजा भुगतनी होगी।"