Film Industry से आई दुखद खबर: इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा

Isiah Whitlock Jr Death : मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। हॉलीवुड के मशहूर चरित्र अभिनेता इसायाह व्हिटलॉक जूनियर (Isaiah Whitlock Jr.) का निधन हो गया है। 71 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी दमदार आवाज और बेमिसाल अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले व्हिटलॉक के जाने से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है।

मैनेजर ने साझा की भावुक पोस्ट

अभिनेता के निधन की पुष्टि उनके लंबे समय से दोस्त और मैनेजर ब्रायन लीबमैन ने की है। लीबमैन ने सोशल मीडिया पर अपने दुख को व्यक्त करते हुए लिखा, "मुझे बहुत भारी मन से यह बताना पड़ रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त और क्लाइंट इसायाह व्हिटलॉक जूनियर अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक असाधारण कलाकार होने के साथ-साथ एक अद्भुत इंसान भी थे। जो कोई भी उन्हें जानता था वह उनके व्यक्तित्व का कायल हो जाता था।"

'द वायर' और वो यादगार किरदार

इसायाह व्हिटलॉक जूनियर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली HBO के सुपरहिट क्राइम ड्रामा 'द वायर' (The Wire) से।

सिनेमाई सफर: 125 से ज्यादा किरदारों की विरासत

व्हिटलॉक का करियर दशकों लंबा रहा और उन्होंने 125 से अधिक ऑन-स्क्रीन भूमिकाएं निभाईं। वे दिग्गज निर्देशक स्पाइक ली के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने 'ब्लैकक्कलैंसमैन', 'डा 5 ब्लड्स', 'शी हेट मी' और 'ची-राक' जैसी चर्चित फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने केवल गंभीर भूमिकाएं ही नहीं कीं बल्कि कॉमेडी सीरीज 'वीप' (Veep) में अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी दर्शकों का दिल जीता।