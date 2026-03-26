भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे विजयन: सतीशन

कांग्रेस के नेता वी.डी. सतीशन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के नेता वी.डी. सतीशन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने विजयन के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की "बी-टीम" हैं।







सतीशन ने आरोप लगाया, "वे उन्हें (मुख्यमंत्री को) ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि यहां सीट जीत सकें। 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर में सुरेश गोपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया।" कांग्रेस नेता ने दावा किया कि विजयन भाजपा नेताओं के सामने झुक रहे हैं और "वे (भाजपा नेता) जिस दस्तावेज पर चाहेंगे, उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे।"



सतीशन ने कहा, "विजयन ने अपने ही मंत्रिमंडल को गुमराह किया और मंत्रियों को बताए बिना पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर कर दिए।" सतीशन ने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी, नरेन्द्र मोदी की "फासीवादी, निरंकुश और सांप्रदायिक" सरकार के सामने कोई समझौता नहीं करने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं।