दिल्ली! घर के बाहर युवकों ने लगाई आग, धू-धू कर जला सामान, दहशत में लोग

दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रविवार देर रात एक घर के बाहर आग लगने की घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रविवार देर रात एक घर के बाहर आग लगने की घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो अज्ञात युवक एक मकान के बाहर पहुंचते हैं और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हुए नजर आते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं।



घटना के बारे में जानकारी

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह वारदात देर रात हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी मकान के बाहर आते हैं और आग लगाकर तुरंत भाग जाते हैं। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस और लोगों की नजरें उस पर टिकी हैं।



पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले में संज्ञान लिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है।



आग लगाने की वजह की जांच

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह घटना आपसी रंजिश, किसी को डराने की कोशिश या किसी अन्य कारण से तो नहीं हुई। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।



इलाके में दहशत का माहौल

घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि जांच तेज़ी से की जा रही है और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे।

