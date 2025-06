लखनऊ एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, 250 हज यात्रियों से भरे विमान के पहिए में लगी आग

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब हज यात्रियों को लेकर आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस की SV 3112 थी, जो जेद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर लौट रही थी।

जब फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, तभी अचानक लैंडिंग गियर (पहिए) से चिंगारी और धुंआ निकलने लगा। यात्रियों को इसकी भनक लगी तो विमान में हड़कंप मच गया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और सावधानी से विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई।

On Sunday smoke was detected from the left side wheels of a Saudia aircraft that landed at #Lucknow airport from Jeddah. The Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) team swiftly responded, collaborating with the Saudia crew to contain the smoke and prevent aircraft damage. pic.twitter.com/ZfUndayhhi— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) June 16, 2025