अमेरिकी स्ट्राइक में वेनेजुएला सुरक्षा को झटका, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह (Video)

अमेरिकी हमलों में वेनेजुएला का दूसरा रूसी निर्मित Buk-M2E एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। हिगुएरोटे एयर बेस पर तैनात इस प्रणाली से कोई जवाबी फायर नहीं हुआ। हमले ने वेनेजुएला की वायु रक्षा क्षमता और रूसी हथियारों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल...
International Desk: अमेरिकी हमलों में वेनेजुएला को वायु रक्षा के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। हिगुएरोटे एयर बेस (काराकस से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व, मिरांडा राज्य) पर तैनात रूसी निर्मित 9K317M2 Buk-M2E मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो गई। यह वेनेजुएला द्वारा खोया गया दूसरा Buk-M2E सिस्टम बताया जा रहा है। वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि Buk-M2E का लॉन्चर वाहन सीधे निशाने पर था। मिसाइलें लॉन्चर पर लोडेड थीं, लेकिन इसके बावजूद कोई जवाबी फायर नहीं हुआ। हमले में एक सैन्य विमान और एयर बेस का बुनियादी ढांचा भी क्षतिग्रस्त हुआ है।
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी हमलों की पहली ही लहर में वेनेजुएला के रडार और कमांड-कंट्रोल सिस्टम को दबा दिया गया था, जिससे एयर डिफेंस पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना दर्शाती है कि अमेरिकी अभियान में वेनेजुएला की एयर डिफेंस पहले से ही कमजोर थी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के दावों के बीच अब देश की सुरक्षा क्षमता और अधिक प्रभावित हुई है। इस हमले को रूस के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसके उन्नत माने जाने वाले हथियार वास्तविक युद्ध स्थिति में असफल साबित होते दिखे हैं।
Buk-M2E क्या है? (तकनीकी जानकारी)
- नाटो नाम: SA-17 ग्रिजली
- निर्माता: रूस की अल्माज-एंटे
- रेंज: 45–50 किमी, ऊंचाई 25 किमी तक
- मिसाइल: 9M317E (एक लॉन्चर पर 4–6 मिसाइलें)
- क्षमता: एक साथ 24 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम
- लक्ष्य: लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन
- वेनेजुएला की खरीद: 2015 के आसपास 12 सिस्टम, जिनमें से रिपोर्ट के अनुसार केवल 5–6 ही ऑपरेशनल थे