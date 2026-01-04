VIDEO:मादुरो की गिरफ्तारी पर खुशी में जोर से रोने लगे लोग ! वेनेजुएला में सड़कों से घरों तक जश्न, बोले-"Than You Trump"

अमेरिकी कार्रवाई में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही वेनेजुएला और प्रवासी समुदायों में भावनाओं का विस्फोट हो गया। ब्यूनस आयर्स से लेकर वेनेजुएला के घरों तक लोग खुशी से रोते, झंडे लहराते और इसे दमनकारी दौर के अंत की शुरुआत बता रहे हैं।

International Desk: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी नेतृत्व वाली कार्रवाई में गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही वेनेजुएला और दुनिया भर में बसे उसके प्रवासी समुदायों में जबरदस्त भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। वर्षों से आर्थिक संकट, राजनीतिक दमन और असुरक्षा झेल रहे आम नागरिकों के लिए यह खबर किसी बड़े मोड़ से कम नहीं रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वेनेजुएला के भीतर बेहद साधारण घरों में लोग मोबाइल फोन पर खबर पढ़ते हुए खुशी से रोते दिखाई दे रहे हैं। कहीं परिवार एक-दूसरे को गले लगाकर रोते-हंसते नजर आए, तो कहीं बच्चे उछल-कूद करते हुए जश्न मनाते दिखे। कई वीडियो में लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि “आखिरकार डर का दौर खत्म होने की उम्मीद जगी है।”

🇻🇪 HEARTWARMING FOOTAGE: VENEZUELANS BURST INTO TEARS OF JOY OVER MADURO'S CAPTURE



Videos are flooding in from Venezuela and the diaspora showing raw emotion.



Folks in humble homes, shirtless guys on beds scrolling news, families hugging and crying happy tears, even kids… pic.twitter.com/YZKmvR6ZUS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 4, 2026

तेल-समृद्ध होने के बावजूद वेनेजुएला में वर्षों से महंगाई, बेरोजगारी, दवाओं और भोजन की कमी ने आम जनता की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। लाखों लोगों को देश छोड़कर पलायन करना पड़ा। ऐसे में मादुरो की गिरफ्तारी की खबर को लोग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अपने दर्द और संघर्ष की संभावित समाप्ति के संकेत के रूप में देख रहे हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा जश्न अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में देखने को मिला, जहां हजारों वेनेजुएलन शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर वेनेजुएला के झंडे लहराए गए। लोग नारे लगाते, एक-दूसरे को गले लगाते और खुशी के आंसू बहाते नजर आए। कई शरणार्थियों ने कहा कि यह वही शासन था, जिसने उन्हें अपना घर, कारोबार और परिवार छोड़ने पर मजबूर किया।

🇻🇪 MADURO FLASHES PEACE SIGN IN FEDERAL CUSTODY VID



Footage just leaked showing captured Venezuelan Dictator Maduro throwing up a peace sign while locked up.



He's looking oddly chill during his narco-charges nightmare.



Source: @TMZ https://t.co/HfDUczngEz pic.twitter.com/UqpwtWypWb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 4, 2026

प्रवासी समुदाय का कहना है कि मादुरो शासन के दौरान राजनीतिक दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और आर्थिक बदहाली ने लाखों वेनेजुएलावासियों को देश से बाहर जाने पर मजबूर किया। इसलिए उनकी गिरफ्तारी उनके लिए न्याय, राहत और भविष्य की उम्मीद का प्रतीक बन गई है। विश्लेषकों के अनुसार, यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि मादुरो की गिरफ्तारी केवल एक सैन्य या राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी है जिन्होंने वर्षों तक संकट झेला। हालांकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आम लोगों को लगता है कि यह क्षण वेनेजुएला के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है।