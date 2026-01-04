Main Menu

Aaj Ka Good Luck (5th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

aaj ka good luck

एक नई सुबह, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आती है। 5 जनवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए गोल्डन चांस लेकर आया है

Aaj Ka Good luck : एक नई सुबह, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आती है। 5 जनवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए गोल्डन चांस लेकर आया है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का गुडलक और वे सरल उपाय जो आपके दिन को बना सकते हैं शानदार।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

वृष राशि (Taurus)
आज का गुडलक: परिवार में कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है। नए निवेश के लिए दिन बहुत उत्तम है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: आपकी रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी। किसी पुराने विवाद का अंत होगा।
उपाय: पक्षियों को हरा दाना डालें।

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: व्यापार में साझेदारी से बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: आज आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें या शाम को घर में कपूर जलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: आत्मविश्वास के बल पर आप कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेंगे।
उपाय: लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। विदेश यात्रा की बाधाएं दूर होंगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या पीला रुमाल साथ रखें।

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। बड़े भाइयों का सहयोग आपके लिए गुडलक लेकर आएगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: करियर में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी होगा।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें।

आज का विशेष मंत्र 
"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" इस मंत्र का 108 बार जाप करना आज हर राशि के लिए सुरक्षा चक्र का काम करेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

