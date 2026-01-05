Daily horoscope : आज शिव जी की कृपा से इन राशियों की हर मनोकामना होगी पूरी
मेष : कोर्ट-कचहरी में जाने या कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
वृष: मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर एक्टिव, व्यस्त रखेगा, शत्रु भी कमजोर रहेंगे।
मिथुन: ड्रिंक्स, कैमिकल्स, पेंट्स, पैट्रोलियम तथा सी प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों को कामकाजी कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, अपने ज्यादा जिंदादिल होते मन पर जब्त रखें।
सिंह : खर्चों का जोर, मगर अच्छा पहलू यह है कि अधिकांश खर्च जायज कामों पर ही होगा, सफर भी टाल दें।
कन्या : व्यापार कारोबार में लाभ, कारोबारी टूरिंग, कारोबारी प्लानिंग, कारोबारी प्रोग्रामिंग लाभ देगी, मान-यश की प्राप्ति।
तुला: किसी अफसर के सॉफ्ट तथा हमदर्दाना रुख के कारण आपकी कोई लम्बित सरकारी समस्या सुलझने के करीब पहुंच सकती है।
वृश्चिक: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।
धनु : मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना ठीक रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
मकर: व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहेंगे।
कुंभ: विरोधी नुकसान पहुंचाने के लिए न सिर्फ मौका ही ढूंढते रहेंगे, बल्कि हर दाव भी खेल सकते हैं।
मीन : आम सितारा मजबूत, यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम भी कुछ आगे बढ़ सकता है।