मादुरो को गिरफ्तार करने बाद ट्रंप की धमकी-"सारी दुनिया के नेता सुन लें, अमेरिका से पंगे का भुगतोगे बुरा अंजाम

Edited By Tanuja,Updated: 04 Jan, 2026 12:17 PM
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों के नेताओं को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने खिलाफ काम करने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में जवाबदेह ठहराएगा।
Washington: अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और कानून को चुनौती देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। ट्रंप ने धमकी द कहा कि सारी दुनिया के नेता सुन लें कि अमेरिका से किसी भी तरह की ज्यादती करने वालों का बुरा अंजाम होगा ।
शनिवार तड़के मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में अभियोग तय होने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित संदेश नहीं है, बल्कि उन सभी देशों और नेताओं के लिए चेतावनी है जो अमेरिका के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रंप ने कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई नेता अपराध करता है, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होता है या अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे चाहे वह कहीं भी हो।”
अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप हैं और लंबे समय से उन्हें अमेरिकी अदालतों द्वारा वांछित किया जा रहा था। ट्रंप प्रशासन ने इसे ‘कानून प्रवर्तन कार्रवाई’ बताते हुए कहा कि यह किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई है।हालांकि, इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, जबकि अमेरिका समर्थक वेनेजुएला विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह चेतावनी वैश्विक राजनीति में अमेरिका की आक्रामक और स्पष्ट रणनीति को दर्शाती है, जिसका असर आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है।