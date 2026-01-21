Main Menu

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन बन सकता है पात्र? ऐसे करें आवेदन; महीनेभर में होगी अच्छी कमाई

21 Jan, 2026

पेट्रोल पंप आज भी लंबे समय तक चलने वाला और सुरक्षित बिजनेस माना जाता है। इसे खोलने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 21 साल और शहरी इलाके में ग्रेजुएट या ग्रामीण में 10वीं/12वीं पास होना जरूरी है। जमीन हाईवे पर 1200–1600 वर्ग मीटर...

नेशनल डेस्क : अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें ग्राहकों की कमी न हो और कमाई लगातार बनी रहे, तो पेट्रोल पंप आज भी एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की मांग कभी खत्म होने वाली नहीं है। यही वजह है कि पेट्रोल पंप को लॉन्ग टर्म और सेफ बिजनेस कहा जाता है। हालांकि, इसे शुरू करने से पहले इससे जुड़ी शर्तें, निवेश और प्रक्रिया समझना जरूरी है।

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन पात्र होता है?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। शहरी इलाकों में आमतौर पर ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं या 12वीं पास भी पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा आवेदक के पास न्यूनतम पूंजी, जमीन और साफ आपराधिक रिकॉर्ड होना जरूरी है।

कितनी जमीन की जरूरत होती है?

पेट्रोल पंप के लिए जमीन सबसे अहम फैक्टर है। हाईवे पर पंप खोलने के लिए करीब 1200 से 1600 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, जबकि शहर या कस्बे में 800 से 1000 वर्ग मीटर जमीन काफी होती है। जमीन खुद की भी हो सकती है या लीज पर भी ली जा सकती है। जरूरी है कि जमीन किसी विवाद में न हो और ट्रैफिक वाली जगह पर स्थित हो।

आवेदन कैसे करें?

पेट्रोल पंप के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल और हिंदुस्तान पेट्रोल जैसी तेल कंपनियां समय-समय पर विज्ञापन निकालती हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। फॉर्म भरने के बाद लॉटरी या मेरिट के आधार पर चयन होता है। चयन होने पर कंपनी जमीन की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और जरूरी ट्रेनिंग देती है।

कितना निवेश करना पड़ता है?

निवेश लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 15 से 25 लाख रुपये, शहरी इलाके में 30 से 50 लाख रुपये और हाईवे पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है। इसमें टैंक, मशीनें, शेड, ऑफिस और अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल होता है, जबकि जमीन की कीमत अलग होती है।

पेट्रोल पंप से कमाई कैसे होती है?

पेट्रोल पंप की आमदनी मुख्य रूप से प्रति लीटर मिलने वाले कमीशन से होती है। पेट्रोल पर करीब 3-4 रुपये और डीजल पर 2-3 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है। अगर रोजाना बिक्री अच्छी है, तो महीने में अच्छी कमाई हो सकती है। इसके अलावा एयर फिलिंग, लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल, कार वॉश और छोटी दुकानों से भी अतिरिक्त आय होती है।


 

