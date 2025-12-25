Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | World Cup 2027: क्या विराट कोहली खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! कोच राजकुमार किया बड़ा खुलासा

World Cup 2027: क्या विराट कोहली खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! कोच राजकुमार किया बड़ा खुलासा

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 06:14 PM

will virat kohli play in the 2027 world cup coach rajkumar makes a revelation

भारतीय क्रिकेट प्रेमी और विराट कोहली के फैंस को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है। कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने साफ किया है कि विराट साल 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए न केवल तैयार हैं, बल्कि पूरी तरह प्रतिबद्ध भी हैं।

World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट प्रेमी और विराट कोहली के फैंस को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है। कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने साफ किया है कि विराट साल 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए न केवल तैयार हैं, बल्कि पूरी तरह प्रतिबद्ध भी हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट का 'विराट' अवतार

यह बयान ऐसे समय में आया है जब विराट कोहली ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है। बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए उन्होंने आंध्रा के खिलाफ 131 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने मात्र 101 गेंदों का सामना किया और 14 चौके व 3 छक्के जड़े। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने 299 रनों के लक्ष्य को 38वें ओवर में ही हासिल कर लिया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

कोच ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में राजकुमार शर्मा ने कहा, "विराट अभी जबरदस्त फॉर्म में हैं। बहुत लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट (लिस्ट-A) में लौटने के बावजूद उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह उनकी क्लास दिखाता है। वे अभी भारतीय टीम के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं और 2027 वर्ल्ड कप के लिए 100% तैयार हैं।"

सचिन के बाद रिकॉर्ड बनाने वाले दूसरे भारतीय बने

अपनी इस शतकीय पारी के दौरान विराट ने लिस्ट-A क्रिकेट में 16,000 रन भी पूरे कर लिए। वे सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। मजे की बात यह है कि विराट ने यह उपलब्धि सचिन (391 पारी) से बहुत पहले मात्र अपनी 330वीं पारी में हासिल कर ली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!