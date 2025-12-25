Gold Rate News: 2025 में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, 2026 में होगा नुकसान... जानें एक्सपर्ट की राय

Main Menu

नेशनल डेस्क: साल 2025 सोना और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद खास साबित हुआ। साल की शुरुआत से ही दोनों बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जो साल के अंत तक कायम रही। इस उछाल ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया और सोना-चांदी एक बार फिर भरोसेमंद निवेश के तौर पर उभरे।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2024 में चांदी 85,146 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। एक साल की समान अवधि में इसकी कीमत में करीब 144 प्रतिशत की भारी बढ़त दर्ज की गई। वहीं, सोने के दामों में भी लगभग 73 प्रतिशत तक की तेजी आई, जिससे निवेशकों का रुझान तेजी से इन धातुओं की ओर बढ़ा। हालांकि अब निवेशकों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या साल 2026 में भी सोना और चांदी इसी रफ्तार से दौड़ते रहेंगे या तस्वीर बदल सकती है?

2026 को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर का मानना है कि 2026 में भी सोना और चांदी दोनों मजबूत स्थिति में रह सकते हैं, हालांकि रिटर्न की रफ्तार 2025 के मुकाबले कुछ सामान्य हो सकती है। उनके अनुसार, कम ब्याज दरें और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं सोने को स्थिर बनाए रख सकती हैं, जबकि इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी रिटर्न के मामले में सोने से आगे निकल सकती है।

वहीं, 1BJA के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का अनुमान है कि आने वाले समय में सोना 1.50 लाख से 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। साथ ही चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है और इसके दाम 2.30 लाख से 2.50 लाख रुपये प्रति किलो तक जाने की संभावना है।

क्यों चढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे इसकी वैश्विक मांग मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर, औद्योगिक और फैक्ट्री सेक्टर में चांदी की बढ़ती मांग इसकी कीमतों को ऊपर ले जा रही है। यही वजह है कि दोनों धातुएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।

निवेश को लेकर क्या है सलाह?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने में लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना समझदारी भरा कदम हो सकता है, जिससे औसत लागत का फायदा मिलता है। सेनको गोल्ड के सुवंकर सेन के मुताबिक, सोना निवेश को स्थिरता देता है, जबकि चांदी में ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावना रहती है।

वहीं, सिद्धार्थ जैन ने भी चांदी में SIP के जरिए निवेश की सलाह दी है। उनका मानना है कि चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव होता है, ऐसे में SIP जोखिम को संतुलित करने का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

