  एक-साथ पहाड़ों में घुमने गया था प्रेमी जोड़ा, तभी आए 4 लड़के... जबरन लड़की को ले गए जंगल और फिर...

Edited By Mehak,Updated: 07 Aug, 2025 06:01 PM

woman gangraped in jungle by four men during hill visit with friend

मध्यप्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चार युवकों ने मिलकर एक युवती के साथ जंगल में गैंगरेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि...

नेशनल डेस्क : मध्यप्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चार युवकों ने मिलकर एक युवती के साथ जंगल में गैंगरेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि चौथे आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

क्या हुआ था घटनास्थल पर?

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 अगस्त को वह अपने एक दोस्त के साथ बरगवां की ओर घूमने निकली थी। दोनों जंगल में एक पहाड़ देखने के लिए रुके थे। तभी चार युवक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। इन युवकों ने पहले पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट की और उसके सिर पर लकड़ी से हमला किया। इसके बाद चार में से तीन युवकों ने युवती को जबरन जंगल के अंदर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के मुताबिक, वह चीखती-चिल्लाती रही लेकिन युवकों ने उसकी एक नहीं सुनी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से बचकर वापस आई और सीधी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता से मामले को लेते हुए तुरंत छानबीन शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चौथे आरोपी की तलाश जारी है और उसे भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

आगे की कार्रवाई

मामले की जांच जारी है और पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के साथ अन्य सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। इस घिनौनी वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।


 

