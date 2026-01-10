गुरु साहिब पर टिप्पणी को लेकर आतिशी को बचा रही AAP, पंजाब व सिख समाज माफ नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को : वड़िंग

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 10 Jan, 2026 01:01 AM

डैस्क : आतिशी मामले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफ.आई.आर. को लेकर पंजाब कांग्रेस में भी आक्रोश की लहर पनप गई है तथा अब इस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वडिंग ने अपने टवीट के जरिए कहा ''यह बेहद निंदनीय है कि जालंधर पुलिस ने हमारे वरिष्ठ नेताओं और विधायकों @PargatSOfficial तथा @SukhpalKhaira के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, ताकि दिल्ली विधानसभा में @Aam Aadmi Party की नेता @AtishiAAP द्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब के खिलाफ कथित अपमान (ब्लास्फेमी) को ढका जा सके।

आतिशी के खिलाफ इस कथित अपमानजनक कृत्य पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है।

मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने को न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे।

अपनी नेता द्वारा किए गए कथित अपमान को छुपाकर @AAPPunjab अपराध में भागीदार बन रही है।

पंजाब की जनता, विशेष रूप से सिख समुदाय, आपको कभी माफ नहीं करेगा।