Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | गुरु साहिब पर टिप्पणी को लेकर आतिशी को बचा रही AAP, पंजाब व सिख समाज माफ नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को : वड़िंग

गुरु साहिब पर टिप्पणी को लेकर आतिशी को बचा रही AAP, पंजाब व सिख समाज माफ नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को : वड़िंग

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 01:01 AM

aap is defending atishi over her remarks about guru sahib

आतिशी मामले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफ.आई.आर. को लेकर पंजाब कांग्रेस में भी आक्रोश की लहर पनप गई है तथा अब इस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वडिंग ने अपने टवीट के जरिए कहा 'यह बेहद निंदनीय है कि...

डैस्क : आतिशी मामले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफ.आई.आर. को लेकर पंजाब कांग्रेस में भी आक्रोश की लहर पनप गई है तथा अब इस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वडिंग ने अपने टवीट के जरिए कहा ''यह बेहद निंदनीय है कि जालंधर पुलिस ने हमारे वरिष्ठ नेताओं और विधायकों @PargatSOfficial तथा @SukhpalKhaira के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, ताकि दिल्ली विधानसभा में @Aam Aadmi Party की नेता @AtishiAAP द्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब के खिलाफ कथित अपमान (ब्लास्फेमी) को ढका जा सके।

आतिशी के खिलाफ इस कथित अपमानजनक कृत्य पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है।

मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने को न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे।

अपनी नेता द्वारा किए गए कथित अपमान को छुपाकर @AAPPunjab अपराध में भागीदार बन रही है।
पंजाब की जनता, विशेष रूप से सिख समुदाय, आपको कभी माफ नहीं करेगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!