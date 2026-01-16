पंजाब सरकार द्वारा प्रेस पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हैं: डॉ. निशान

शिरोमणि अकाली दल हलका बुढलाडा के इंचार्ज डॉ. निशान सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार घबरा गई है।

बुढलाडा (मनजीत): शिरोमणि अकाली दल हलका बुढलाडा के इंचार्ज डॉ. निशान सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार घबरा गई है। उसके पास जनता को जवाब देने और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। इस तरह पंजाब केसरी पर हमला करके प्रेस की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। यह सब सहन से बाहर है। अकाली दल हर मोर्चे पर इसका विरोध करता है।

