    Hindi News
    Punjab
    पंजाब सरकार द्वारा प्रेस पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हैं: डॉ. निशान

16 Jan, 2026 10:19 PM

akali dal condemns punjab government s action against the press

शिरोमणि अकाली दल हलका बुढलाडा के इंचार्ज डॉ. निशान सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार घबरा गई है।

बुढलाडा (मनजीत): शिरोमणि अकाली दल हलका बुढलाडा के इंचार्ज डॉ. निशान सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार घबरा गई है। उसके पास जनता को जवाब देने और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। इस तरह पंजाब केसरी पर हमला करके प्रेस की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। यह सब सहन से बाहर है। अकाली दल हर मोर्चे पर इसका विरोध करता है।

