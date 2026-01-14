Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | कनाडा में एक और सनसनीखेज वारदात, दिनदहाड़े पंजाबी बिजनेसमैन की गोली मारकर ह,त्या

कनाडा में एक और सनसनीखेज वारदात, दिनदहाड़े पंजाबी बिजनेसमैन की गोली मारकर ह,त्या

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 09:21 PM

another shocking incident in canada

कनाडा के सरे शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके और पंजाबी समुदाय में दहशत का माहौल बन गया है।

पंजाब डेस्क: कनाडा के सरे शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके और पंजाबी समुदाय में दहशत का माहौल बन गया है। भारतीय मूल के पंजाबी कारोबारी बिंदर गरचा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई।

PunjabKesari

इस वारदात के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिंदर गरचा सरे में स्टूडियो-12 और एक क्लब के मालिक थे। इसके अलावा उनका इमिग्रेशन सर्विस, लिमोज़िन कंपनी और अन्य कारोबारों से भी जुड़ाव था।

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने उन्हें 176 स्ट्रीट और 35 एवेन्यू के पास, अमेरिकी सीमा की ओर जाने वाली सड़क के नजदीक गोली मारी और मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कनाडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

और ये भी पढ़े

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बिंदर गरचा मूल रूप से पंजाब के तरनतारन जिले के बेदियां गांव के रहने वाले थे। वे कई साल पहले अपने परिवार के साथ कनाडा गए थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं।

इस घटना के बाद कनाडा में रहने वाले पंजाबी समुदाय में गुस्सा और डर दोनों का माहौल है। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और समुदाय की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी ने विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता बढ़ा दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!