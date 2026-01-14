कनाडा में एक और सनसनीखेज वारदात, दिनदहाड़े पंजाबी बिजनेसमैन की गोली मारकर ह,त्या

कनाडा के सरे शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके और पंजाबी समुदाय में दहशत का माहौल बन गया है।

पंजाब डेस्क: कनाडा के सरे शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके और पंजाबी समुदाय में दहशत का माहौल बन गया है। भारतीय मूल के पंजाबी कारोबारी बिंदर गरचा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस वारदात के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिंदर गरचा सरे में स्टूडियो-12 और एक क्लब के मालिक थे। इसके अलावा उनका इमिग्रेशन सर्विस, लिमोज़िन कंपनी और अन्य कारोबारों से भी जुड़ाव था।

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने उन्हें 176 स्ट्रीट और 35 एवेन्यू के पास, अमेरिकी सीमा की ओर जाने वाली सड़क के नजदीक गोली मारी और मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कनाडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बिंदर गरचा मूल रूप से पंजाब के तरनतारन जिले के बेदियां गांव के रहने वाले थे। वे कई साल पहले अपने परिवार के साथ कनाडा गए थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं।

इस घटना के बाद कनाडा में रहने वाले पंजाबी समुदाय में गुस्सा और डर दोनों का माहौल है। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और समुदाय की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी ने विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता बढ़ा दी है।

