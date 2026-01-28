मोहाली Murder केस में नया मोड़ ! गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की पोस्ट से मची सनसनी

मोहाली में गोली मारकर हत्या किए गए गुरविंदर के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। रोहित गोदारा की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़,...

पंजाब डैस्क : मोहाली में गोली मारकर हत्या किए गए गुरविंदर के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। रोहित गोदारा की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने ली है।

पोस्ट में लिखा गया है कि “गुरविंदर का कत्ल हमने किया। यह हमारे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल केस में आरोपी था। पुलिस को हमारे जैसे आम घरों के लड़कों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें उनसे किसी अच्छे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। हम अपना हक खुद ले सकते हैं अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जिनसे हमारी दुश्मनी है, यह न सोचें कि हम भूल जाएंगे। समय के साथ हमारी दुश्मनी और मजबूत होगी। बाकी लोग भी तैयार रहें, सबकी बारी आएगी।” हालांकि गैंगस्टरों की ओर से शेयर की गई इस पोस्ट की स्वतंत्र रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गौरतलब है कि मोहाली में एसएसपी दफ्तर से कुछ ही कदम की दूरी पर मुख्य गेट के बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उसे गोलियां मारी थीं। मृतक की पहचान गुरविंदर उर्फ गुरी निवासी थाना सदर खरड़ के रूप में हुई थी।

इस हमले में उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर दो हमलावर आए, जिनमें से एक ने गुरविंदर पर गोलियां चलाईं और फिर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।