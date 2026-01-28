अजित पवार की मौत पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान

महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह विमान क्रैश में निधन हो गया है। हादसे में पवार समेत 5 अन्य लोगों की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये हादसा बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ। जानकारी के अनुसार, अजित पवार अपने...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह विमान क्रैश में निधन हो गया है। हादसे में पवार समेत 5 अन्य लोगों की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये हादसा बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ। जानकारी के अनुसार, अजित पवार अपने चार्टर्ड विमान से बारामती पहुंच रहे थे। लैंडिंग के वक्त विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह क्रैश हो गया। इस भीषण दुर्घटना में अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की जान चली गई।

<

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केले असून ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही थोड्याच वेळात बारामतीसाठी रवाना होत आहेत. राज्यात आज शासकीय सुटी जाहीर करण्यात आली असून तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 28, 2026

>

राजकीय शोक और अवकाश का किया ऐलान

अजित पवार के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक और 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। "अजित पवार केवल एक सहकर्मी नहीं, बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त थे। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जैसा नेता बनने में सालों लगते हैं, यह राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है।"

एकनाथ शिंदे ने की जांच की मांग

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने साथी और मित्र अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिंदे ने 'X' (ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने आज एक सच्चा लोकनेता खो दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विमान दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दोपहर बारामती पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।