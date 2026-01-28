शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 487 अंक उछलकर 82,344 पर हुआ बंद

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Jan, 2026 03:37 PM
बुधवार (28 जनवरी 2026) को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 487 अंक उछलकर 82,344.68 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 167 अंक की तेजी के साथ 25,342.75 के स्तर पर बंद हुआ।
बिजनेस डेस्कः बुधवार (28 जनवरी 2026) को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 487 अंक उछलकर 82,344.68 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 167 अंक की तेजी के साथ 25,342.75 के स्तर पर बंद हुआ।
तेजी के कारण....
India-EU Trade Deal – भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए व्यापार समझौते ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इस समझौते से सामानों पर टैरिफ कम होंगे और अमेरिका पर निर्भरता घटेगी।
रुपया मजबूत – अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 91.57 पर पहुंचा, जिससे बाजार को मजबूती मिली।
डॉलर इंडेक्स 4 साल के निचले स्तर पर – डॉलर इंडेक्स में गिरावट से भारतीय इक्विटी और करेंसी को राहत मिली।
सकारात्मक ग्लोबल संकेत – अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ट्रेड टेंशन कम होने के संकेत और एशियाई बाजार में सुधार ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया।
ग्लोबल मार्केट में मिला-जुला कारोबार
एशियाई बाजारों में कोरिया का कोस्पी 1.05% बढ़कर 5,138 पर और जापान का निक्केई इंडेक्स 0.58% गिरकर 53,024 पर कारोबार कर रहा।
हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 2.21% चढ़कर 27,725 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.49% बढ़कर 4,160 पर कारोबार कर रहा।
27 जनवरी को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 0.83% गिरकर 49,003 पर बंद हुआ। नैस्डेक इंडेक्स 0.91% और S&P 500 0.41% चढ़कर बंद हुआ।