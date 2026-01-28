Main Menu

प्लेन क्रैश से पहले किया गया अजित पवार का अंतिम पोस्ट वायरल, पंजाब केसरी के लाला लाजपत राय को दी थी भावुक श्रद्धांजलि!

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 10:46 AM

ajit pawar s last post before the plane crash goes viral

Ajit Pawar Last Post: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को एक विमान हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। हादसे में कुल 5 लोगों की जान गई। समाचार एजेंसी PTI ने अजित पवार की मौत की पुष्टि ......

Ajit Pawar Last Post: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को एक विमान हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। हादसे में कुल 5 लोगों की जान गई। समाचार एजेंसी PTI ने अजित पवार की मौत की पुष्टि की है।

कैसे हुआ हादसा?
अजित पवार मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा तब हुआ जब वे पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बारामती पहुंच रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, विमान हादसे में अजित पवार को गंभीर चोटें आई थीं।

हादसे से पहले का सोशल मीडिया पोस्ट
हादसे से कुछ मिनट पहले अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनके पोस्ट का समय 28 जनवरी, सुबह 8:57 बजे का है। पोस्ट में उन्होंने लिखा: "महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के प्रचारक, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया! उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।"

आगे की कार्रवाई
पुलिस और प्रशासन हादसे की जांच कर रहे हैं। मृतकों की शिनाख्त और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एरोलॉजिकल जांच शुरू कर दी गई है। यह हादसा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है और अजित पवार के अचानक निधन से राज्य और उनके समर्थकों में शोक की लहर है।

