February Tarot Monthly Rashifal: फरवरी का महीना इन राशियों के लिए रहेगा बेहद Lucky

February Tarot Monthly Horoscope: फरवरी का महीना साल का दूसरा महीना होता है और यह अपने साथ नई ऊर्जा, नए अवसर और बदलाव लेकर आता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, फरवरी का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होगी। इस महीने ग्रहों की चाल के साथ-साथ टैरो कार्ड्स भी जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं।

Luckiest zodiac signs in February फरवरी में सबसे लकी राशियां- टैरो कार्ड्स के अनुसार फरवरी का महीना खासतौर पर इन राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि।

फरवरी का महीना कई राशियों के लिए सफलता, धन और प्रेम के नए अवसर लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स यह संकेत देते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कुछ राशियों को जहां भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, वहीं कुछ को संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के आधार पर सभी 12 राशियों का फरवरी मंथली टैरो राशिफल और यह भी कि किन राशियों की किस्मत इस महीने पूरी तरह चमकने वाली है।

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Magician

फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। टैरो कार्ड ‘द मैजिशियन’ संकेत देता है कि आपके पास वह सारी क्षमता है, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

प्रेम: रिश्तों में स्पष्टता आएगी, सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Empress

वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी सुख-समृद्धि और आराम का महीना रहेगा। यह कार्ड धन, प्रेम और पारिवारिक सुख का प्रतीक है।

करियर: रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश से लाभ होगा।

प्रेम: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम संबंध और गहरे होंगे।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Lovers

मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना रिश्तों और फैसलों का है। सही निर्णय लेने से भाग्य आपका साथ देगा।

करियर: पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा।

प्रेम: प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Moon

कर्क राशि वालों के लिए फरवरी थोड़ा भावनात्मक रह सकता है। भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है।

करियर: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और योग लाभदायक रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Sun

सिंह राशि वालों के लिए फरवरी सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। ‘द सन’ कार्ड सकारात्मक ऊर्जा और उपलब्धियों का संकेत देता है।

करियर: मान-सम्मान और पहचान मिलेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रेम: रिश्तों में खुशी और संतुलन रहेगा।

सबसे लकी राशियों में से एक

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Hermit

कन्या राशि वालों के लिए यह आत्ममंथन और योजना बनाने का समय है।

करियर: धीरे-धीरे प्रगति होगी।

धन: बचत पर ध्यान दें।

प्रेम: रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: Justice

तुला राशि वालों के लिए फरवरी संतुलन और न्याय का महीना रहेगा।

करियर: कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

प्रेम: रिश्तों में ईमानदारी जरूरी होगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: Death

नाम से डरने की जरूरत नहीं, यह कार्ड बड़े बदलाव का संकेत देता है।

करियर: पुरानी परेशानियों का अंत होगा।

धन: नई शुरुआत के संकेत हैं।

प्रेम: पुराने रिश्ते खत्म होकर नया अध्याय शुरू हो सकता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: Wheel of Fortune

धनु राशि वालों के लिए भाग्य का पहिया घूमने वाला है।

करियर: अचानक बड़ी सफलता मिल सकती है।

धन: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

प्रेम: विदेश या दूर स्थान से जुड़ा रिश्ता बन सकता है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Devil

मकर राशि वालों को फरवरी में सावधानी बरतनी होगी।

करियर: काम का दबाव रहेगा।

धन: कर्ज और खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The Star

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी उम्मीद और सफलता लेकर आएगा।

करियर: रुके हुए काम पूरे होंगे।

धन: आर्थिक स्थिरता आएगी।

प्रेम: रिश्तों में नई उम्मीद जगेगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope – February)

टैरो कार्ड: The High Priestess

मीन राशि वालों के लिए यह महीना आध्यात्मिक और भावनात्मक रहेगा।

करियर: अंतर्ज्ञान के आधार पर फैसले सही साबित होंगे।

धन: खर्च सोच-समझकर करें।

प्रेम: गहरे और भावनात्मक रिश्ते बनेंगे।