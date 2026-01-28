PM मोदी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन पर व्यक्त किया शोक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया है। अजीत पवार के निधन पर पीएम मोदी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया है। अजीत पवार के असामयिक निधन पर पीएम मोदी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा- 'अजीत पवार जी जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज़्बा भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं। ओम शांति'।

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

