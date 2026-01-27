डाक विभाग में निकली भर्तियां, मिला सुनहरा मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं Apply

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।

पंजाब डेस्क : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने देशभर में बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में कुल 28 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे।

यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है और चयन पूरी तरह 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 10 हजार से 29 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

