Stock Market Astrology: चन्द्रमा के नक्षत्र में आएंगे मंगल, बाजार में रहेगा उतर चढ़ाव

Stock Market Astrology: 25 जनवरी को राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं जबकि केतु का पूर्व फाल्गुनी के पहले चरण में हो रहा है। एस्ट्रो साइकल में इस सप्ताह की शुरूआत में मेष राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के केन्द्र में गोचर करेंगे जबकि 27 जनवरी को चन्द्रमा वृषभ और 29 जनवरी को मिथुन राशि में गोचर करेंगे।

29 जनवरी को मंगल चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसी दिन सूर्य, बुध और शुक्र भी चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे और इस दिन दोपहर 2 बजे तक भद्रा भी रहेगी लिहाजा यह दिन बाजारों के लिए बहुत अहम रहने वाला है और इस दिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है लिहाजा इस दिन बाजार में खास तौर पर सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। 26 जनवरी की छुट्टी होने के कारण इस सप्ताह बाजारों में 4 दिन ही कारोबार होगा।

27 जनवरी को बाजार खुलने के समय चन्द्रमा मेष राशि में भरणी नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध के केंद्र में गोचर करेंगे लिहाजा बाजार की शुरूआत पॉजिटिव हो सकती है लेकिन 11.08 बजे चन्द्रमा के सूर्य के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे लिहाजा इस दौरान हमें बाज़ारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दिन सरकारी सैक्टर के अलावा पावर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर फोकस बन सकता है।

28 जनवरी को भी चन्द्रमा सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के केन्द्र में रहेंगे और बाजार खुलने पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहेंगे लिहाजा शुरूआत फ्लैट हो सकती है लेकिन चन्द्रमा बाजार खुलने के 10 मिनट के बाद 9.25 बजे ही अपने रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। इस से बाजार की दिशा बदल सकती है और बाजार में उतार-चढ़ाव शुरू हो सकता है।

बहार बंद होने के पहले दोपहर 2.58 बजे चन्द्रमा का नक्षत्र चरण बदलेगा और इस दौरान उतार-चढ़ाव ज्यादा तेज हो सकता है लिहाजा इस दिन कोई भी पोजीशन बाजार खुलने पर जल्दबाजी में न बनाएं। इस दिन शिपिंग, पोर्ट, बेवरेज कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।

29 जनवरी को सूर्य, चन्द्रमा बुध और शुक्र सभी चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और चन्द्रमा मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे लिहाजा इस दिन हमें शुरूआत में बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है लेकिन चार ग्रहों के चन्द्रमा के नक्षत्र में होने और भद्रा होने के कारण बाजार दोपहर को दूसरे हॉफ के दौरान गिरावट का रुख दिखा सकता है लिहाजा कोई भी ट्रेड सावधानी के साथ करें। इस दिन मेटल, डिफेन्स, बेवरेज, कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

30 जनवरी को वक्री गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा और चन्द्रमा गुरु के ऊपर से मिथुन राशि में गोचर करते हुए गज केसरी योग का निर्माण करेगा और राहु के आर्द्र नक्षत्र में गोचर करेगा लिहाज बाजार की दिशा पॉजिटिव रह सकती है और बैंकिंग, एयरलाइंस, फार्मा, लिकर और तंबाकू से जुडी कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख बन सकता है।

नरेश कुमार

