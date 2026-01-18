पंजाबियों को झेलनी होगी ठंड और बारिश की दोहरी मार! Alert जारी

पंजाब में इन दिनों घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में इन दिनों घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा 22 जनवरी तक के मौसम की जानकारी सांझा की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पंजाब के कई हिस्सों में घने कोहरे के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग द्वारा पंजाब के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश के आसार जताए गए है। जानकारी के अनुसार जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली, कपूरथला, फरीदकोट, मानसा, संगरूर, बरनाला, पठानकोट, फरीदकोट, मोगा, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में कोहरे का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तरनतारन, गुरदासपुर और अमृतसर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही 19 और 20 तारीख को जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी रहेगा।

इसके बाद 21 जनवरी को मौसम विभाग द्वारा कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है लेकिन 22 जनवरी को फिर से मौसम बिगड़ सकता है। इस दिन जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 23 और 24 जनवरी को भी पंजाब में बारिश के आसार है।

