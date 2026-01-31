पंजाब को मिलेगा एक और Airport, फ्लाइटों का शेड्यूल भी आया सामने

लंबे इंतज़ार के बाद लुधियाना को एयरपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे लुधियाना की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और...

लुधियाना (हितेश): लंबे इंतज़ार के बाद लुधियाना को एयरपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे लुधियाना की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और विदेश या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

अब इस एयरपोर्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के लगभग एक महीने बाद, यानी मार्च के पहले हफ्ते से इस एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मार्च के पहले सप्ताह में एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से लुधियाना के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। यह फ्लाइट रोज़ाना दिन में दो बार संचालित होगी। इसकी पुष्टि पंजाब की सिविल एविएशन सचिव सोनाली गिरी ने की है।

इससे यह साफ हो गया है कि 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद, लगभग एक महीने बाद मार्च के पहले हफ्ते से लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की मंज़ूरी और अन्य औपचारिकताओं के कारण उड़ानें शुरू होने में करीब एक महीने की देरी होगी।