कोल्टान खदान धंसने से मची त्राहि-त्राहिः हजारों मजदूर दबे व 227 की मौत, मृतकों में महिलाएं व बच्चे भी

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 11:48 AM

landslide leads to mine collapse in congo over 200 killed

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के पूर्वी हिस्से में रूबाया कोल्टान खदान के धंसने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें मजदूर, महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं। भारी बारिश और कमजोर मिट्टी कारण मानी जा रही है, वहीं कई लोग अभी भी फंसे होने का डर है।

International Desk: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के पूर्वी हिस्से में स्थित रुबाया कोल्टान खदान में बुधवार को अचानक विशाल भूमि धंसने की घटना में 200 से अधिक लोगों के हताहत होने की आशंका है। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों और विद्रोही नियुक्त प्रदेश गवर्नर के प्रवक्ता ने बताई। ये खदान खनिज कोल्टान का एक प्रमुख स्रोत है   वह दुर्लभ धातु जिसका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एयरोस्पेस उपकरण और गैस टरबाइन जैसे तकनीकी उत्पादों में होता है। रूबाया खदान दुनिया के कोल्टान उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा देती है।

 

घटना बुधवार को बारिश के दौरान हुई जब कमजोर और भरे हुए मिट्टी के कारण मिट्टी खदान के एक हिस्से में धंस गई। अधिकारियों के अनुसार, खनिज निकालने वाले मजदूरों, बच्चों और बाजार में काम कर रहीं महिलाओं सहित सैकड़ों लोग ढेर मिट्टी के नीचे दब गए। कुछ लोग समय रहते बचाए गए हैं और गंभीर घायल हैं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए ले जाया गया है। स्थानीय प्रशासन के सलाहकार ने कम से कम 227 मृतकों की पुष्टि बताई है, लेकिन सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि खोज और बचाव अभियान जारी है। कई लोग अभी भी खदान के अंदर दबे होने का भय जताया जा रहा है।

 

और ये भी पढ़े

इस क्षेत्र में खदानें अक्सर अनधिकृत और असुरक्षित संचालन की वजह से दुर्घटनाओं का शिकार होती हैं। मौसमी बारिश मिट्टी को अस्थिर बना देती है और भूमिगत सुरंगों में पानी भरकर संरचना को ढहने वाला बनाती है। रूबाया खदान 2024 से M23 विद्रोही समूह के नियंत्रण में है, जो सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा हैं और खनिजों को अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल करने के आरोपों में रहे हैं  जिनका पड़ोसी रवांडा सरकार ने खंडन किया है। इसके बावजूद, कोल्टान का व्यापक आर्थिक मूल्य और सुरक्षा मुद्दों के कारण इलाके में स्थानीय लोग रोज़ कमाई के लिए रोज़ाना जोखिम भरे भँडोलों (आर्टिसनल माइनिंग) में काम करते हैं। डीआरसी खनिज संपदा के बावजूद, 70% से अधिक आबादी $2.15 प्रति दिन से कम पर जीवन यापन करती है, जिससे वे जोखिम भरे कामों को चुनने को मजबूर हैं।
 

