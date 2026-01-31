Main Menu

पंजाब राजनीति में बड़ा धमाका! नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी को कहा अलविदा!

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 10:18 PM

major political upheaval in punjab navjot kaur sidhu quits congress

पंजाब कांग्रेस में हलचल मचाते हुए पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के अंदर कई राज़ खोले हैं।

पंजाब डैस्क : पंजाब कांग्रेस में हलचल मचाते हुए पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के अंदर कई राज़ खोले हैं।

नवजोत कौर सिद्धू ने राजा वड़िंग पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी होनहार नेता की बात नहीं सुनी जा रही, जिस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया।

PunjabKesari

सिद्धू ने पार्टी के अनुशासन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जहाँ उनके खिलाफ निलंबन की नोटिस तैयार की गई थी, वहीं आशू, चन्नी, भट्ठल और डॉ. गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिन्होंने खुलेआम पार्टी को चुनौती दी थी?

